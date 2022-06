Maniatados y envueltos en una gran alfombra, así encuentran los cadáveres de las niñas de Alcàsser en enero de 1993 meses después de que Míriam, Toñi y Desirée desaparezcan, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Con el país entero sobrecogido por el hallazgo, las fuerzas y cuerpos de seguridad se movilizan para atrapar a los responsables de los macabros crímenes.

A escasos metros de la fosa donde aparecieron los cuerpos de las menores, los investigadores encuentran los pedazos de un volante médico que los lleva hasta la casa de la familia Anglés, a unos 30 kilómetros del lugar, en Catarroja.

Con la Guardia Civil siguiéndole muy de cerca en las inmediaciones de su domicilio, a partir de ese instante, Antonio Anglés, asesino de las menores, comienza una huida desesperada para tratar de escapar.

Desde entonces, Antonio Anglés se convierte en el prófugo más buscado y décadas después varios testigos de su huida sin precedentes dan las claves en Equipo de Investigación.

El cazador Juan Canigral relata cómo se topó con él en su refugio. "Antonio Anglés salió de la caseta hacia mí y me saludó. Yo le pregunté qué hacía ahí porque conocía al dueño y no era normal ver a gente extraña. Entonces, él me contestó que estuviera tranquilo, que no hacía nada malo y que tenía permiso", recuerda.

Canigral muestra el lugar que fue la guardia de Anglés tras asesinar a las niñas de Alcàsser: "Esto era un corral de ganado de ovejas, en esa época estaba bien, había mantas, mochilas, sacos de dormir, latas de conserva, aceite y un hornillo para guisar".

Un agricultor describe también cómo se cruzó con Anglés y observó que se adentraba en un campo para coger naranjas para comer: "Iba bien vestido, llevaba una chaqueta negra, pantalones vaqueros azules y zapatillas blancas. Tenía el pelo muy rubio, como oxigenado. Le vi a la orilla del pueblo, venía de comprar pan y entró a un campo a por naranjas".

