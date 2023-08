Un programa de Equipo de Investigación del año 2017 que emite este sábado laSexta, mostró que el 80% de los compradores estaría dispuesto a pagar un precio más alto por la calidad de la ropa producida en España.

No obstante, los expertos en textiles han estado denunciando desde hace tiempo el engaño en la etiqueta de 'made in Spain'. "Para ver el origen de las prendas hay que ver el etiquetado, sobre todo el impreso en ellas. De todas formas, no podemos confirmar a ciencia cierta que algo esté 100% hecho en España porque puede poner 'made in Spain porque las fases finales de confección estén hechas aquí", explicaba Alberto Galán, perito en textiles.

Como se muestra en el video, en el polígono de Cobo Calleja en Madrid, Equipo de Investigación encontró tiendas que promocionan ropa producida en España. Utilizan la bandera como atracción para vender prendas de alta calidad. No obstante, el programa constató que en ocasiones se comercializa producto español que en realidad no lo es.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta vuelve a emitir este sábado.