La extraña reacción de Antonio Anglés con un taxista la misma noche del crimen de Alcàsser: "Se molestó mucho"

32 años después de la huida de Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser continúa en paradero desconocido. Equipo de Investigación reconstruía en 2018 todos los detalles de su fuga y, para ello, se remontaba al mismo día del crimen, antes de que el prófuga planeara siquiera abandonar de forma definitiva Catarroja.

El taxista que le recogió aquella noche hablaba hace siete años con los reporteros del programa. "Me levantó la mano y nada más subir al coche me dice 'apague la luz y dé la vuelta rápidamente, que me tiene que llevar a Picassent, pero rápido", relataba.

Acto seguido, el conductor contactó con la central para que quedara constancia de la ruta que iba a realizar, algo que a Anglés, afirmaba, "le sentó mal". Se molestó mucho, porque cuando corté la comunicación me preguntó para qué llamaba a la central, pero es que es costumbre de noche cuando sales de la ciudad", explicaba.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

