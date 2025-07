El director general de turismo de Asturias echa balones fuera al hablar sobre estafas en alquileres vacacionales

Equipo de Investigación se desplazó en 2018 hasta Oviedo, para pedir explicaciones a Julio Manuel González, máximo responsable de turismo del Principado de Asturias, sobre el problema de las estafas en alquileres vacacionales sufridas en los últimos años.

El reportero de Glòria Serra mostró al director general de turismo un anuncio de una vivienda vacacional en Llanes que resultaba ser una estafa. Una oferta que a primera vista a González no le pareció fraudulenta. Sin embargo, la vivienda no existía.

"¿Quién tiene la responsabilidad de eliminar estos anuncios?", le pregunta el periodista, a lo que González responde: "Nosotros tenemos la competencia en materia de turismo, pero reclamamos al gobierno de España que se necesita cierto ordenamiento general. Es un tema de un calado tan importante que no es solo un tema español, sino un tema de la comunidad europea".

Ante las investigaciones que estaba siguiendo el programa por descubrir varios nombres de estafadores que habían acumulado hasta 40 estafas, González aseguró "no saber exactamente los caso de los que estaba tratando" el reportero. "Prefiero no seguir en esta conversación porque no me consta y será objeto de análisis", zanjó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

