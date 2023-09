Tres días antes de desaparecer, y justo después de volver de fiesta con una mancha en la espalda "como si se hubiera rozado en el barro", recuerda su madre; Aurora Mancebo escribió un extraño mensaje en su diario, tal y como recuerda este programa de Equipo de Investigación de 2022, que se ha vuelto a emitir este viernes.

En él decía: "¡Pilla cacho! He conocido la ternura en esos ángeles y me han devuelto la vida. Me enamoraba 7 veces por segundo. No quiero vivir, pero lo haré y de un cardo saldrá una flor".

Justo después, también escribía a su amigo Fidel un extraño mensaje de despedida: "Sabes que era una princesa y me hicieron mucho daño. Yo sabía lo que iba a pasar, estaba todo escrito. Lo vi. He estado 8 años escondida en un infierno y ahora he abierto la puerta de la cueva. Gracias. Hasta siempre". Este fue su último mensaje a su amigo y tres días después desapareció.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.