Una mujer de Zaragoza tuvo una sentencia pionera: fue condenada a tres meses de cárcel por devolver a tiendas de Inditex prendas viejas haciéndolas pasar por nuevas. En declaraciones a un programa de Equipo de Investigación en 2022 -que laSexta ha vuelto a emitir este sábado-, la mujer aseguraba que "le empaquetaron" los delitos y que ella no tiene nada que ver. Además, niega los hechos de los que le acusan y lo reduce a estrenar vestidos un sábado y devolverlos.

Pero la investigación demuestra que la condenada tenía un 'modus operandi' definido y pleno conocimiento del funcionamiento de los códigos en las tiendas. Equipo de Investigación contactó con la mujer para una entrevista y ella puso como condición que le distorsionara la voz y la imagen. "Lo único que sucedió, puntuales veces, es que había estrenado una prenda y la había devuelto. Además, lo hace mucha gente", explica la mujer.

Preguntada sobre cuántas veces había hecho esto, asegura que no lo sabe. "Un sábado te comprabas un vestido, te lo ponías, salías y al día siguiente lo devolvías. Fin", argumenta. "No sé si lo hizo otra gente y me lo empaquetaron a mí. No lo sé. No hay más", insiste la mujer, que explica que ella no tenía ningún método profesionalizado. "Ellos lo dicen, pero yo ni siquiera sé coser. Es falso", zanja.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.