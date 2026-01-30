Un experto en sectas desvela cuál es la principal fuente de ingresos de 'La Luz del Mundo': "Nadie sabe qué pasa con ese dinero"

Luis Santamaría, experto en sectas, desvela en este vídeo los métodos de financiación de 'La Luz del Mundo', mientras 'Equipo de Investigación' lo confirma en Sant Andreu de la Barca, donde se abrió el segundo templo del grupo religioso.

'Equipo de Investigación' visita Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, el municipio en el que la iglesia de 'La Luz del Mundo' abrió su segundo templo. Se trata de un edificio reformado como templo que, en 1997, lo compra un misionero de la organización al alcalde del pueblo.

El programa habla con su hijo, que hoy regenta una farmacia a 200 metros del templo. Recuerda que una familia de gente de México contactó con su padre, que "les hizo un precio popular porque era una iglesia".

Asegura que los compradores no pidieron una hipoteca, sino que pagaron "al contado" en "tres o cuatro pagos" con dinero que "trajeron de México".

Pero ¿cómo se financia 'La Luz del Mundo'? Luis Santamaría, experto en sectas, asegura que "la fuente principal de ingresos es el diezmo", un término de origen bíblico que "significa dar la décima parte de los ingresos de una persona o de una familia a la organización".

Cantidades que, señala, "tienen que entregar directamente, con periodicidad semanal" y ante las que "nadie sabe qué pasa con ese dinero".

Los reporteros preguntan por esto a los fieles de Sant Andreu de la Barca, entre ellos una mujer que lleva 50 años formando parte de esta iglesia y que admite pagar este diezmo porque "de eso vive la iglesia. Un granito de arena".

