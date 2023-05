Cada vez son más los españoles que buscan la manera de tener placas solares en sus viviendas para poder autoabastecerse de energía y esquivar así un mercado que no ha dejado de subir en el último año. También, por convicciones medioambientales. Pero estos esfuerzos no son suficientes, tal y como explica en Equipo de Investigación 'El precio del sol', un programa estrenado en 2023 que laSexta vuelve a emitir este viernes, el experto en Energía Jorge Morales de Labra.

Siendo director de la compañía Próxima Energía es testigo de cómo se han duplicado los clientes al mismo tiempo que el precio de las placas solares se ha desplomado hasta un 90% en la última década. Las previsiones son buenas: en cinco años, un millón de tejados españoles podrían tener placas solares.

Sin embargo, el sistema de autoabastecimiento solar no es suficiente. Los españoles no pueden vivir solo teniendo placas solares en sus tejados. "Serían necesario plantas sobre suelo, porque solo con autoconsumo no vamos a llegar a nuestros objetivos climáticos 2050". Y en este sentido, dice De Labra, "tenemos una obligación moral y de supervivencia de llegar a ese objetivo, y por tanto vamos a necesitar ambas plantas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.