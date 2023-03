Madrid es el lugar en el que se libran las grandes batallas: políticas, económicas y, según la Iglesia, religiosas. Asegura que el demonio planea sobre la ciudad y por eso hay varios exorcistas que luchan contra el mayor enemigo posible, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En uno de los barrios con mayor renta per cápita de España, los reporteros localizan a uno de los exorcistas. Es doctor en filología hispánica y uno de los elegidos para combatir al maligno.

Sin embargo, prefiere guardar silencio ante la cámara: "No me dejan... No quiero hablar con ustedes, sencillamente esto lo lleva el Obispado".

Preguntada por si es necesario un exorcista para la zona, una de las fieles no duda en afirmar que "si lo han hecho así, será por algo".

Otro de los exorcistas de la capital también prefiere no hablar. "No, no, lo siento", responde escuetamente. ¿Qué tienen de especial estos hombres entre los 19.000 sacerdotes que hay en España?

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.