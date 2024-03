"¿Ha amenazado de muerte (a Cristina Ortiz, La Veneno) en algún momento?", pregunta de forma directa un reportero de Equipo de Investigación a Alín, quien fuera pareja de Cristina en el momento de su fallecimiento. "Discutíamos como todas las parejas, pero no había amenazas de muerte", asegura el hombre, quien insiste en que no hubo violencia física, sino "solo verbal".

Sin embargo, Alín sí reconoce que vendió cosas de La Veneno tras su muerte: "Me venía mucho fan suyo y me decía que querían un recuerdo a cambio de dinero, para que tuviera para sobrevivir". Además, el hombre cuenta que no se quería ir del piso de su pareja, pero que decidió marcharse después de que supuestamente "un ayudante de la abogada" de la familia le dijera que "tenían contactos con sicarios". "Me asusté y salí corriendo", expresa.