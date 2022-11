A pesar de defender el régimen de Corea del Norte, cuestionado por las Naciones Unidas, cientos de estudiantes acuden a las conferencias que Alejandro Cao de Benós da por toda España. El hombre congrega a cientos de personas en ateneos, asambleas vecinales y colegios mayores vendiendo las bondades del régimen dictatorial.

"En Corea del Norte no existen alquileres ni hipotecas, y la sanidad es gratuita. Además, a jornada de trabajo son ocho horas, normalmente de lunes a jueves, y el viernes el trabajo es voluntario", afirmó Cao de Benós en una conferencia. Según afirma Natalia Bella Purón, organizadora de una conferencia, el español buscado por el FBI "no puso ninguna condición para participar y no cobró nada; solo pidió que se le pagase el transporte". ¿De qué vive entonces Alejandro Cao de Benós si dice que no recibe dinero de Corea del Norte y no cobra por los viajes que organiza ni por las conferencias que da en universidades? El hombre responde a esta pregunta en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.