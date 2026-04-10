El 'exclusivo' método de crianza de pollos ecológicos: cuatro metros cuadrados por ave, más días de vida y dieta basada en cereales

Equipo de Investigación recorre una granja de pollos ecológicos. Su responsable explica en este vídeo cómo es la crianza de estos animales cuyo coste es de 3 euros por ave, pero que se venden por 13.

En España no todo el pollo se produce igual. Equipo de Investigación se traslada hasta Segovia para conocer cómo funciona una granja de pollos ecológicos. Crecen más despacio, salen y entran cuando quieren y cada pollo tiene cuatro metros cuadrados y vive más tiempo.

"A partir de los 81 días en el ecológico, por ley, ya le puede sacrificar", explica el responsable de esta granja, si bien apunta que, en su caso, consideran que en esa fecha "todavía no está hecho" porque "no tiene esa carne tan fibrosa que nosotros pedimos y que el cliente nos consume porque este pollo es único". Por ello, señala, "esperamos hasta 110 días".

El pollo ecológico es de crecimiento lento y su dieta se basa en cereales: "Tenemos maíz, cebada y guisante, porque muchas de las personas que los consumen tienen intolerancia a la soja", apunta el granjero avícola, que comenta que cada pollo, a lo largo de su vida, llega a comer entre seis y siete kilos de pienso ecológico.

El granjero indica que producir cada pollo les cuesta "algo más de 3 euros", pero luego lo venden a 13 euros. Sobre si está justificada la diferencia de precio entre el pollo industrial y el ecológico, lo tiene claro: "Si lo miras bien, el que es caro es el convencional. Te están vendiendo un pollo que se está malcriando".

Sin embargo, considera que el pollo industrial es "necesario": "Hay muchísimo consumo y no se podría solamente consumir pollo ecológico, por terreno y por precio, porque mucha gente no puede llegar a este pollo".

Preguntado por los reporteros si en su granja se ha suministrado antibióticos a los pollos, responde tajante: "Desde que llevamos aquí, nunca hemos necesitado dárselo".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.