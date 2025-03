El exabogado de 'El Yoyas', sobre cómo se tomó la sentencia en su contra: "Unas veces decía que se iba a morir, otras que se iba a ir a la guerra de Ucrania"

A Carlos Navarro, alias 'El Yoyas' se le impuso una condena de cinco años y ocho meses de prisión por los malos tratos a su exmujer Fayna Bethencourt. Una sentencia que la abogada de la víctima, Naira Suárez, ha calificado a Equipo de Investigación como "justa".

"Podría haber sido condenado a una pena mayor, pero considero que también es una sentencia justa. Por lo menos, lo importante para nosotros es que Fayna haya podido probar lo que ella denunciaba", asegura.

Por su parte, Esteban Gómez, exabogado de 'El Yoyas', explica al programa que su cliente le manifestó su intención de no entregarse a la justicia: "La expresión de Carlos Navarro en ese momento era que se iba a quitar de en medio. Unas veces decía que se iba a morir sin expresar la manera, otras que se iba a ir a la guerra de Ucrania. Que no se iba a entregar para mí era evidente, pero yo no tenía una declaración para poder decir señores, es que este señor no va a entrar. Una persona que tiene ese desgarro también tiene que tener la madurez para asumir y cumplir esa pena. Él ya sabía cuál era mi criterio".