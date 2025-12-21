Un empresario que se inyecta Ozempic para adelgazar: "Corro más, me encuentro mejor y no estoy adormilado"

Equipo de Investigación analizaba en 2024 la cara y la cruz de Ozempic y hablaba con algunos pacientes que han elegido esta vía como manera de acabar con la obesidad.

El fármaco Ozempic se ha convertido en todo un aliado para aquellos que tiene problemas para bajar de peso. Creado principalmente para el tratamiento de ciertos tipos de diabetes, este medicamento ha supuesto toda una revolución en el mundo de las dietas. O mejor dicho, de las no dietas. Así, Equipo de Investigación analizaba en 2024 la cara y la cruz de Ozempic y hablaba con algunos pacientes que han elegido esta vía como manera de acabar con la obesidad.

El empresario Álvaro Gabarró contaba entonces que recurrió a las inyecciones de Ozempiccomo herramienta para controlar su peso. Desde que conoció este fármaco se convirtió en su aliado para perder los 10 kilos que ganó tras dejar de fumar. "No podía dominar ese incremento de peso", confesaba en 2024.

Al inicio del tratamiento, Gabarró pesaba 95 kilos. En el momento de la entrevista su peso había bajado a 88, aunque llegó a alcanzar los 85 kilos en su punto más bajo. "Aparte de la imagen, corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado, estoy más fresco, estoy mejor", comentaba. Además, señalaba que "en cenas sociales" se tomaba "medio platito por quedar bien y poco más".

Por otro lado, el empresario admitía que cuando nota que está ganando peso, su reacción es clara. "Cuando veo que me paso, digo bueno, pues visita al médico, receta y andando y otra vez analítica para ver que todo está bien".

Finalmente, advertía sobre un aspecto importante: tras haberse inyectado Ozempic en tres ocasiones a lo largo de tres o cuatro años, había comprobado que el medicamento puede tener efecto rebote si no se mantienen ciertos hábitos. "Ahí es donde tengo que tomar la decisión: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

