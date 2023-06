Equipo de Investigación indaga en el negocio de los grandes conciertos de artistas internacionales y cómo cada vez el público está más fragmentado, con entradas de diversos precios. El programa pregunta al respecto a una de las personas más poderosas de la industria, el promotor Tito Ramoneda, que justifica que "no puede valer lo mismo una entrada en la fila 1 que en la fila 50". "Esto es bueno, porque al final la gente tiene una entrada adaptada a su capacidad económica", defiende.

No obstante, afirma que el artista puede decidir que no haya zonas VIP en sus espectáculos, aunque esto suponga "menos ingresos". Según Ramoneda "hay una gran mayoría de artistas que están a favor" pero "otros no". En este sentido, cita a artistas como Manolo García, Estopa, Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, que "consideran que están más acorde a su filosofía de vida".

En cualquier caso, el promotor sostiene que este fenómeno no crea fans de primera y de segunda "para nada": "Le preguntas a la gente si está de acuerdo y estoy convencido de que el 99% te dirá que sí", asegura.