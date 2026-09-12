Este peregrino alucina con lo que ve en el Camino de Santiago y lo compara con la Feria de Abril

Un caminante documentó en redes su paso por el Camino de Santiago y cargó contra quienes lo viven como una fiesta: "Había momentos en que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril". Su testimonio llegó a Equipo de Investigación.

Lo que empezó como un simple registro personal de su experiencia en el Camino de Santiago terminó convirtiéndose en un testimonio viral que llamó la atención de Equipo de Investigación. Víctor Elizalde, peregrino, comenzó a grabar su diario del Camino 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria, documentando en redes sociales cada etapa de su recorrido. Con el paso de los kilómetros, se mostró cada vez más sorprendido, e incluso crítico, con las actitudes de una parte de quienes comparten hoy la ruta jacobea.

El caminante relató que en varios tramos del recorrido llegó a grabar vídeos porque la situación le resultaba, cuanto menos, llamativa. "Había momentos en que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", explicó, en referencia al ambiente festivo, ruidoso y alejado del espíritu tradicional del peregrinaje que se encontró en algunos puntos. "He visto a tanta gente cantando y chillando", añadió.

"Son cosas un poquito diferentes"

Para este peregrino, existe una distinción clara entre quienes realizan el Camino en su sentido más auténtico y quienes simplemente lo recorren como una experiencia turística más. "Yo no sé si es hacer el Camino de Santiago o es pasear por el Camino de Santiago, son cosas un poquito diferentes", sentenció, dejando entrever su malestar ante lo que percibe como una desvirtuación de la ruta.

El fenómeno "turigrino": ni mochila ni albergue

El testimonio conecta directamente con uno de los grandes ejes del reportaje de Equipo de Investigación: la aparición del llamado "turigrino", un perfil de visitante que se aleja por completo del peregrino clásico. Se trata de turistas que no cargan con la mochila a sus espaldas ni pernoctan en los albergues tradicionales, y que en su lugar recurren a servicios de traslado de equipaje y taxis que los llevan de un pueblo a otro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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