Tenía un Mercedes en la puerta, iba a los mejores restaurantes de Baleares y a clubes exclusivos...: así era el alto tren de vida del estafador Charly

Carlos García Roldán, detenido este viernes en Barcelona, era conocido por algunos como el el 'Donald Trump' de Baleares, por su alto tren de vida y su parecido con el presidente estadounidense.

Carlos García Roldán, más conocido como Charly, parecía un promotor de éxito. El estafador, que ha sido detenido este viernes en la localidad de Calella (Barcelona), iba a los mejores restaurantes de Mallorca, a fiestas en clubes exclusivos y conducía coches de alta gama.

Su llegada a la isla no pasó inadvertida: algunos le llamaban 'El Donald Trump de Baleares' por su parecido con el presidente estadounidense y porque traía bajo el brazo un proyecto ambicioso —32 promociones de viviendas en zonas privilegiadas y a precios irresistibles.

Así, en menos de un año consiguió vender más de 100 casas de lujo sobre plano. En ese momento, nadie sospechaba de que aquel encantador empresario terminaría fugándose sin haber puesto un solo ladrillo.

Equipo de Investigación reveló que mientras los compradores ingresaban sus señales de reserva, Charly y su equipo presuntamente desviaban el dinero de la promotora. Solo en un casino llegó a gastar más de 710.000 euros. Sin embargo, cuando la Guardia Civil fue a detener al estafador, este se había fugado a Colombia, donde cambió radicalmente de vida.

Jonathan Morales fue una de las últimas personas que firmó un contrato de reserva. "Vestía muy bien, el reloj, tenía un Mercedes en la puerta, moto... Era una persona como con mucho dinero", contó a Equipo de Investigación. Su apariencia, según Morales, era de una persona "adinerada", mientras que la promotora aparentaba ser "de muy alto nivel". "Daban confianza", reconoció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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