Equipo de Investigación pudo hablar en el año 2017 con un hombre que denunciaba haber sido víctima de un robo mediante sumisión química. Según relató entonces al programa, de esta forma le sustrajeron casi 3.000 euros cuando se encontraba celebrando su despedida de soltero en San Sebastián.

Llegó a firmar hasta cinco cobros, aunque no recordaba haberlo hecho: "No recuerdo haber firmado nada, ni haberle dado la cartera, ni la tarjeta, ni datáfono, ni nada", explicó. "No recuerdo absolutamente nada", insistía la víctima que, según narró, estuvo retenido unas siete horas. Cuando sus amigos pudieron dar con él -contó- le dijeron que estaba "como hipnotizado, no decía nada, solo balbuceaba, estaba ido". Puedes escuchar su relato en el vídeo.

*El contenido al que se hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.