Esta es la clave del éxito de Shein: "Ningún competidor puede acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes"

"Lo que hacen es saltarse una serie de procesos normales", así de tajante era un experto textil en 2024 que analizó para Equipo de Investigación el éxito del gigante chino Chein. La plataforma de venta, junto a Temu, se ha convertido en todo un referente de las compras baratas y han provocado que bazares y pequeños comercios pierdan gran parte de sus ventas.

"No hay ningún competidor en el mercado que sea capaz de acercarse a unos tiempos de reacción tan importantes", explicaba Pau Almar. "Donde un competidor normal podría tardar semanas o meses, en Shein podemos estar hablando de 10 días, 15 días en repetir esa cosa que está funcionando" agregaba.

Según Almar, "en lugar de planificar colecciones, planifican producto. Producto que funciona, producto que repiten".

Además, Almar señalaba que la producción de estos gigantes asiáticos también es muy eficiente. "Lo fabrican cerca de su centro de distribución y lo hacen a tiradas muy cortas de 100, 200 o 300 unidades, que esto es significativamente un volumen mucho menor que un Zara, que un Mango, que podemos estar hablando de decenas de miles". afirmaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

