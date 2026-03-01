Las exigencias de Temu a los influencers: "Tuve que decir que no"

La plataforma asiática destina buena parte de su inversión publicitaria a las redes sociales, donde colabora con creadores de contenido para la promoción de sus productos. Equipo de Investigación lo analizaba en 2024.

Shein o Temu se han convertido en las principales plataformas de venta de artículos y ropa junto a gigantes del comercio electrónico como Amazon. Las empresas asiáticas se convertían en 2024 en objeto de análisis por parte de Equipo de Investigación, que analizaba este mercado y sus trabajadores y colaboradores. Entre ellos los influencers.

Temu destina buena parte de su inversión publicitaria a las redes sociales, donde colabora con estos profesionales de internet para la promoción de sus productos. La figura de estos creadores es tan relevante que la propia web de la plataforma ofrece un programa de afiliación con comisiones para quienes logren incrementar las ventas, convirtiéndolos prácticamente en comerciales al servicio de la marca.

Una de esas colaboradoras es Marian Sánchez, influencer con un millón de seguidores, que relata cómo fue el primer contacto de Temu: "Me llegó un correo electrónico para pedirme colaboración. 'Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría invitarte a crear contenido patrocinado por Temu".

Sin embargo, Marian admite que tuvo que negarse a algunas de las demandas de la plataforma: "Una de las últimas veces me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes. Yo lógicamente dije que no, porque sería inundar mis redes sociales de Temu".

