Las hermanas de Morata de Tajuña se fueron quedando sin efectivo y posibilidades. Entonces, comenzaron a pedir ayuda a los vecinos del pueblo, entre ellos, a María Ángeles Montes.

María Ángeles explicó que las hermanas le pidieron dinero al mismo tiempo que le daban el pésame por el fallecimiento de su madre: "Me pidieron 15.000 € en un mensaje que me mandaron al móvil. El 13 de mayo falleció mi madre y recibo en el Messenger un mensaje de Amelia". "Hemos pensado en ti para pedirte un favor", escribieron las hermanas.

Quedaron para tomar un café y ahí le pidieron el dinero: "Amelia me dijo que es que había fallecido un tío suyo en Estados Unidos y que les había dejado una herencia con apartamento, empresa no sé cuántos millones de euros y necesitaban 35.000 € para poder recoger esa herencia. Y ellos venían de Madrid ese día de un banco y el banco les dejó 20.000 € y necesitaban 15, que si se los puede dejar yo. Les hacía falta para mañana, porque si no perdían la herencia".