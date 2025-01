Equipo de Investigación es testigo de un tenso enfrentamiento en las Tres Mil Viviendas: "Eres una hija de puta malnacida"

Una mujer que vive en las Tres Mil Viviendas nos muestra los efectos del tiroteo del pasado octubre y nos asegura que recibe "amenazas": "Como he llamado a la Policía y han quitado los cultivos (de marihuana) de mi bloque, me han destrozado las ventanas. Las tengo partidas. Me tiran piedras y petardos encendidos en la casa".

Se los tira la gente que posee cultivos de marihuana en el interior del bloque. Algunos de ellos poseen hasta cinco viviendas destinadas a este fin. "Es horroroso lo que estamos pasando ahí. Amenazas de muerte y me va a dejar sin pelo, me va a cortar el pescuezo y me tiran petardos encendidos para que salgan ardiendo", evidencia su miedo.

En ese momento, se escucha gritar a otra vecina desde una ventana: "Tiene que venir la Junta de Andalucía a por ella, porque está loca, que ha amenazado a todos los vecinos, que va a echar fuego. Todos los días se lleva igual, protestando".

Ella se defiende asegurando que es "mentira". Pero llega un vecino gitano y no duda en insultarla: "Eres una hija de puta malnacida". A lo que ella responde: "Este es un sinvergüenza". "Me tienen amenazada que me van a matar", vuelve a lamentarse la mujer, justo instantes antes de que nos echen.