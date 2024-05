Arthur, Arturo, Luis… son solo algunas de las distintas identidades de las que se sirve 'El Truhan' -cuyo nombre real es Darwin Grover Linares-, de hecho, el joven se presenta cada vez con una identidad distinta para así no ser localizado por la Policía que ya lleva un año detrás de él. Darwin no quiere cometer errores, por eso repite nombres y apellidos en sus diferentes identidades ya que también se sirve de la figura de un supuesto padre para engañar a sus víctimas. Sin embargo, es este patrón el que permite a los investigadores situar a su escurridizo objetivo.

Cuando el hijo se presenta como Arturo Bisbal Gonzales, el padre se llama Sebastián Bisbal; cuando se trata de Enrique Bisbal como hijo, el progenitor dice llamarse Miguel Bisbal. Incluso, en otras ocasiones, no cambia de nombre por lo que padre e hijo se llaman de la misma manera como cuando utilizó los nombres de Luis Bisbal o Benjamín Bisbal. No obstante, en otras ocasiones la figura del padre no existe: en una de ellas mantiene su nombre real -Darwin- y en otro recurre al de Arthur.