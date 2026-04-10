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Seleccionados genéticamente

Equipo de Investigación se adentra en una granja automatizada de pollos: "Si los sacáramos a la calle, en 24 horas morirían"

Equipo de Investigación visita una granja de pollos en Galicia donde solo dos personas se encargan de producir 100.000 polos al año. Su responsable explica cómo funciona y las condiciones concretas de los animales que se crían allí.

Equipo de Investigación visita una granja de pollos en Galicia donde solo dos personas se encargan de producir 100.000 polos al año. Su responsable explica cómo funciona y las condiciones concretas de los animales que se crían allí.

El pollo es la carne más barata porque ya no se cría como antes. Equipo de Investigación visita una granja en Galicia donde solo dos personas son suficientes para producir más de 100.000 pollos al año.

Luis Miguel Corroto, granjero avícola, explica que esta granja es una nave "totalmente automatizada" donde "las labores humanas son solamente de supervisión de salud del pollito y de comprobación de averías y estado de cuestiones no informatizables".

Allí todo está controlado. Cada parámetro se mide las 24 horas del día, desde la humedad hasta la iluminación, para mejorar el crecimiento de los animales, que en menos de 50 días deben alcanzar el peso que exige el mercado.

Luis explica que se trata de un pollo "seleccionado genéticamente para vivir en determinadas condiciones ambientales, que son las del interior de una nave, para que engorde de la mejor manera y lo más rápido posible". "Si nosotros cogiéramos 10 animales y los sacáramos a la calle, en 24 horas morirían", afirma.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.

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