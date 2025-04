"He encontrado a personas escondidas en armarios": el revelador relato de un inspector de trabajo en hostelería

Un inspector de trabajo accedió a hablar con Equipo de Investigación en este reportaje de 2022, desvelando algunas de las irregularidades que presenció en su lucha por destapar los fraudes en la hostelería.

El inspector detalló su 'modus operandi': "Lo primero que hacemos es dirigirnos directamente a la cocina, que es donde te puedes encontrar a la persona. No por ella, sino por ver que la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones legales y, sobre todo, que no haya un sitio donde ésta se pueda ausentar de la visita".

Y es que, según contó, llegó a encontrarse "dos personas metidas en un armario empotrado a escondidas" pretendiendo que los inspectores "pasasen de largo sin saber que ellos estaban allí".

Parece una anécdota, pero es un retrato de la realidad: "Son personas que en la mayoría de ocasiones se encuentran desprotegidas y sin derechos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

