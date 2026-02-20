Ahora

Equipo de Investigación

Un empresario lanero apunta al motivo por el que ha bajado la producción de lana en España: "Las fibras artificiales hacen que decaiga en su uso"

Mario Sánchez, empresario lanero, ha apuntado que varios productos se fabrican ahora con fibras artificiales, como es el caso de los edredones: "Luego si se le acerca una cerilla, va a arder como una teja, pero eso es difícil de explicar a las personas"

Un empresario lanero apunta al motivo por el que ha bajado la producción de lana en España: "Las fibras artificiales hacen que decaiga en su uso"

Hubo un tiempo en que la lana española dominaba el mundo. La oveja merina era un tesoro de estado y sacarla del país podía castigarse con pena de muerte. Solo los reyes podían decidir quién se la llevaba. Durante muchos siglos, Grazalema (Cádiz) fue un pueblo marcado por la lana.

A mediados del siglo XIX, allí funcionaban 120 fábricas de lana merina. Ahora solo queda una, la de Mario Sánchez, con el cual ha hablado Equipo de Investigación: "Mi padre llegó a contarme que él había tenido hasta 33 trabajadores. En la actualidad somos 11".

Y Mario Sánchez tiene claro cuál fue el punto de inflexión que hizo mermar la producción: "Todas las fibras artificiales hacen que la lana decaiga en su uso y en su consumo. Aparece un edredón, relleno de espuma. Luego si se le acerca una cerilla, va a arder como una teja, pero eso es difícil de explicar a las personas".

De hecho, en su empresa no solo se trabaja ya con lana de Grazalema, ni siquiera española, como explica su hijo Mario: "Nosotros trabajamos en un 60-65% lana española y un 30-35% lana del extranjero. La lana española es muy buena, tiene buena resistencia, pero para un producto más suave más agradable al tacto como pueda ser una bufanda y demás pues la lana extranjera da esa finura y ese toque que es necesario para el cliente actual".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"
  2. No son casos aislados, es violencia estructural: nueve víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  3. Marlaska llama al abogado de la víctima del exDAO y le propone abrir un canal directo de escucha
  4. La Policía continúa los registros en la mansión del expríncipe Andrés en plena investigación por sus vínculos con Epstein
  5. La pataleta de Ortega Smith tras ser suspendido de militancia en Vox: "No me merezco lo que estoy sufriendo. Sigo siendo portavoz"
  6. 'Balandrau', la película homenaje a los que murieron y a los que echaron una mano en el rescate en la peor tragedia de los Pirineos