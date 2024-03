La prostitución mueve millones de euros al año, una actividad alegal de la que se aprovechan, por ejemplo, los dueños de los burdeles. Es el caso del dueño del prostíbulo de Ocaña, que gana al año con el prostíbulo unos 400.000 euros, tal como explicó al programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Las mujeres prostituidas en el burdel de Ocaña generan un mínimo de 75.000 euros al mes. Más de la mitad va a parar al dueño del burdel, Mariano Vega, que revela al programa lo que se gana al año: "Puede rondar los 400.000 euros".

Él asegura que todos sus empleados, los 12, están dados de alta. Sin embargo, en esta cuenta de empleados no cuenta a las prostitutas porque ellas no están dadas de alta: "Creo que no se contempla esa posibilidad. Se está barajando". Está equivocado porque los inspectores de Trabajo visitan los burdeles y obligan a dar de alta de oficio a las prostitutas.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2012, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.