La dueña de una empresa denunciada a Inspección de trabajo llama a la Policía para intentar asustar a Equipo de Investigación

Tras las declaraciones recogidas de ciertos transportistas que denunciaban prácticas abusivas por parte de la empresa que les hacía trabajar hasta 16 horas seguidas, Equipo de Investigación acudió en 2019 a la dueña para preguntarle su versión de los hechos. Lejos de comportarse de una manera civilizada, la mujer se sentía increpada y comenzaba a tener una actitud muy negativa con el equipo.

Cuando se le preguntó acerca de las condiciones en las que se encontraban sus trabajadores, ella negaba todo: "Nosotros tenemos a los camioneros que son autónomos, pero ellos trabajan sus ocho horas diarias". Sin embargo, cuando la reportera le enseña la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo por parte de sus trabajadores, la mujer salta a la defensiva: "usted quién es para decirme eso".

Después de que la compañera hiciese todo lo posible por calmar la situación, finalmente, la mujer acaba llamando a la policía que acude al lugar de los hechos. Las autoridades dan la razón al equipo que se encontraba ejerciendo su profesión libremente y sin "acosar" a nadie, tal y como alegaba ella.

En lugar de pedir perdón y solucionar el malentendido con madurez, se dirige al cámara y lo amenaza: "Si no quieres que te rompa la cámara, deja de grabar". Uno de los agentes le pega un corte a la mujer: "Si está actuando así estando nosotros delante, ya no me imagino si no estamos nosotros cómo debe actuar usted".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.

*El programa completo de 'Equipo de Investigación: Se buscan precarios', también disponible en atresplayer.com.