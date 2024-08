Manuel González atacaba y agredía a las mujeres con una flecha de ballesta en los años 90, dejándoles secuelas severas. Fueron 16 las mujeres víctimas de 'El loco del chándal' y algunas rompieron su silencio para contarlo. Equipo de Investigación mostró las dolorosas declaraciones de dos de sus víctimas en sede judicial en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Vino corriendo por detrás y noté que me pinchaba en la zona genital, sentí mucho dolor, me giré y le di golpes con la carpeta", contó una joven víctima. Y otra relató que él le "cogió por el hombro, acercó la mano a su cuello y le pinchó abajo". "Me pinchó en el labio superior, me quedé con el punzón clavado y echó a correr", recordó esta mujer.

La fiscal Rosana Lledó, destacó sobre la declaración de González su "frialdad y distancia, su falta de empatía". "Era airado y no mostró ningún tipo de aflicción por el gravísimo daño causado a varias mujeres", aseguró Lledó, quien relató que algunas de las mujeres sufrieron "lesiones tremendas y secuelas psíquicas y físicas importantes".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.