Una investigación descubrió que los empleados de TikTok habían accedido a información de usuarios y que entre sus objetivos había varios periodistas. Entre ellas estaba Cristina Criddle, del 'Financial Times', que relata lo que le sucedió a Equipo de Investigación.

La reportera cuenta que todo comenzó a raíz de un "reportaje bastante controvertido en el que un alto directivo de TikTok reconocía a sus empleados que como capitalista él no creía en las bajas de maternidad" y que acabó siendo relevado de su cargo.

"Entonces dos personas de EEUU y dos en China que trabajaban en ese momento en TikTok utilizaron mi cuenta personal para tratar de averiguar quiénes eran los que me habían estado filtrando información", relata Criddle, que afirma que, aunque sus fuentes no han sufrido represalias, esto es una "gran preocupación". "Me dio mucho miedo saber que había gente que me estaba vigilando". Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo.