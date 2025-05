La diferencia entre un robot y un camarero son 800 euros al mes en gastos: "No puedo compararlo con una persona"

Carlos es dueño de un restaurante y en 2022 decidió lanzarse al mundo de las nuevas tecnologías. Un robot se encarga de servir las mesas de su local en sustitución de un camarero, algo que le reporta 1.000 euros al mes en ahorro ya que la máquina tiene un precio de alquiler de 400 euros mensuales y el sueldo de una persona ronda los 1.200.

Aún así, este hostelero sabe que el servicio no es el mismo. "Es que no es comparable, yo no puedo comparar a un robot con un camarero", declaraba el hostelero a Equipo de Investigación entonces. Eso sí, para él el robot no es una amenaza para el camarero de toda la vida.

"Nos tenemos que ir acostumbrando a ver muchos", destaca el propietario del local, que reflexiona: "Va a ser difícil tomar una cerveza barata con un buen aperitivo si no hay una persona trabajando muchas horas detrás de la barra".

La máquina tiene tiene mapeado todo el restaurante y en cocina tiene una base desde donde parte todo. "Esto es una máquina, nunca mejor dicho", señala el hostelero.

En este sentido y ante la crisis de precios que desde 2022 azota el sector, el economista José María O'Kean apunta, además, que "a lo mejor desaparecen los camareros" porque "aparecerán bares alternativos que no tengan esa calidad y que no tengan esos precios tan altos, más de autoservicio, o con otras formas de hacerlo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.