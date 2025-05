"Pagar la cerveza a 15 euros": la solución de un economista para el sector de la hostelería

El sector de la hostelería es uno de los que más ha notado la subida de precios de alimentos y servicios básicos desde 2022. En un programa de ese año de Equipo de Investigación, el experto en economía aplicada José María O'Kean lanza algunos consejos para que el sector remonte.

Según O'Kean, la solución están en subir los precios lo necesario y que los clientes lo paguen. "La solución es pagar más, poner unos horarios más lógicos y formar a la gente dentro de las empresas, pero eso es la cerveza a 15 euros y los consumidores tendremos que ver si estamos dispuestos a pagar eso".

O'Kean apunta, además, que "a lo mejor desaparecen los camareros" porque "aparecerán bares alternativos que no tengan esa calidad y que no tengan esos precios tan altos, más de autoservicio, o con otras formas de hacerlo". Y no es una locura.

Equipo de Investigación comprobaba en 2022 cómo los robots ya habían recalado en el sector. Con precios mensuales que no alcanzan los 400 euros es posible alquilar uno de ellos. "No puedo comparar al robot con un camarero. No lo veo una amenaza para el camarero, pero nos tenemos que acostumbrar a ver muchos", indica un empresario hostelero que tiene uno de ellos.

50.000 camareros no volvieron a su puesto de trabajo con la pandemia, sin embargo, no parece que los robots puedan sustituirlos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

