Detrás de los diseños de Shein: una diseñadora habla de su sueldo mensual

Fátima García colabora diseñando productos para Shein y explica a Equipo de Investigación que existen dos tipos de contratos: pago único por muestras seleccionadas, de 300 a 500 €, o comisión de entre el 3 y el 8 % por cada prenda vendida.

Una diseñadora cuenta a Equipo de Investigación cuánto cobra por hacer diseños a Shein: "La media puede ser 500 euros"

Fátima García, ingeniera informática, compagina su profesión con el diseño de productos para Shein. En conversación con Equipo de Investigación, explica cómo funciona su relación laboral con la plataforma china: "Consiste en crear diseños para cualquier tipo de material: tazas, móviles, protectores de tablets, camisetas o ropa. Tú puedes maquetar tus diseños en cualquier tipo de prenda o producto", detalla.

Sobre la remuneración, Fátima aclara que existen dos tipos de contratos en Shein: "El primero es un pago único. Envías todas las muestras que quieras, el manager selecciona las que considere y se recibe un pago único, que puede oscilar entre 300 y 500 euros. El segundo es un contrato basado en comisión, de entre un 3 y un 8% por cada prenda vendida".

La diseñadora también comparte cuánto gana al mes por colaborar en esta plataforma, dentro de un equipo prácticamente infinito de creadores: "La media de ingresos suele estar entre 500 y 700 euros, aunque varía bastante según el volumen de ventas y los diseños seleccionados".

