Tras su desaparición, los amigos y familiares de la víctima del crimen de Castro Urdiales seguían recibiendo supuestos mensajes de Jesús Mari. Su primo Alfonso, el primero en denunciar su desaparición, mostró estos mensajes a Equipo de Investigación y explicó por qué su contenido le hizo sospechar.

En uno de sus mensajes, Jesús Mari supuestamente le decía que no se preocupara y se despedía con "un abrazo para todos". Un detalle que hizo saltar todas las alarmas para Alfonso pues, según contaba, su primo no solía usar esta expresión. Fue entonces cuando le respondió: "No me creo nada mientras no oiga tu voz".

Su primo, sin embargo, ni le llamó ni le contestó, así que decidió poner una denuncia. "No me creía nada de lo que me había contestado", relataba en el programa. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo y su relato de la conversación que mantuvo con la condenada por el crimen tras presentar la denuncia.

