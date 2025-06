Un denunciante anónimo contacta con Equipo de Investigación: "En mi último trabajo tenía que conducir 24 horas sin parar"

Un conductor de camiones se puso en contacto en 2019 con Equipo de Investigación para "denunciar" las condiciones en las que tienen que trabajar algunos camioneros: "Estoy dispuesto a trabajar las horas suficientes para llevar dinero a casa, como si tengo que hcaer hasta 24 horas seguidas sin descanso", explica el conductor anónimo.

Muchos se ven obligados a trabajar de lunes a sábado y decenas de horas para poder recibir un salario a cambio que no es proporcional al desgaste físico y psicológico que sufren. "Por una ruta estimada de dos días donde la empresa gana 1.620 euros, a nosotros solo nos corresponden 160 euros en total, por eso muchos tenemos que trabajar en negro", declara el denunciante.

Además de un sueldo escaso, las condiciones dejan mucho que desear. Por ejemplo, comer dentro del furgón y no tener conocimiento de las horas de descanso, etc. "Como la ley no nos obliga a llevar tacógrafo, calculamos cuándo tenemos que descansar. Al final los cafés son lo que nos ayuda a salir adelante", explica el camionero.

Aunque muchos sindicatos demandan unas condiciones laborables "legales", parece ser que "las cosas no han cambiado". Entre dos días de trabajo, algunos conducen hasta 1.400 kilómetros, una cifra que asciende a los 20.000 al mes. Todo ello, teniendo que dormir dentro del propio furgón, porque no les permiten dejar la furgoneta sola, pero tampoco les proporcionan un hostal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019.

*El programa completo de 'Equipo de Investigación: Se buscan precarios', también disponible en atresplayer.com.