Una mujer que trabajó durante casi un año para Pepita Vilallonga accedió a hablar con Equipo de Investigación sobre el tiempo que pasó atendiendo llamadas en el consultorio telefónico de la vidente. Ante las cámaras del programa, la extrabajadora incluso mostró "los apuntes" que, relataba, "tenía que decir a todos" sus clientes.

Ello, a pesar de que, según ella misma reconocía, no tenía "ni idea" de esoterismo o de cómo echar las cartas del tarot: "Me dijo que no hacía falta tener conocimientos de ninguna clase ni haber aprendido las cartas ni mucho menos", desvelaba sobre su jefa. Por las cartas que empleaba en su trabajo, contaba, además le "hicieron pagar 50 euros".

La antigua empleada asimismo reveló las instrucciones que le dieron acerca de cómo atender las llamadas, "ganando tiempo" y "muy pausadamente". "Como estás en casa y ellos no saben si mueves las cartas o no, tenías que poner cerca cerca del teléfono el ruido de que mueves las cartas, de que las estás barajando, aunque en realidad no es así, ni las estás barajando ni estás haciendo nada", confesaba.

"Antes de que se acaben los 30 minutos lo tienes que dejar en intriga ya sea por rituales o por la lotería para que ella se incite a volver a llamar otra vez", revelaba la misma empleada, que detallaba que la empresa de Vilallonga le pagaba "en negro" y que no fue "capaz de seguir con esto" ante las "llamadas de gente mayor".

En el vídeo puedes escuchar su testimonio completo, en el que la extrabajadora tacha las prácticas de Vilallonga de "fraude" y "un engaño y una tomadura de pelo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.