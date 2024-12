La cortante respuesta de un ciudadano chino detenido por fabricar perfumes falsos: "No tengo nada más que hablar contigo"

Equipo de Investigación ha logrado el teléfono del ciudadano chino detenido por fabricar perfumes falsos. En la llamada, el hombre ha negado todo y ha atribuido a "un fallo" de la Policía su detención y la acusación de producción de falsificaciones.

"No sé de qué me estás hablando. No tengo nada que ver. Yo simplemente estaba en mi casa trabajando con mi madre. Con colonia falsa, nunca", ha comentado.

Entonces, Equipo de Investigación saca a relucir la detención de la Policía y la acusación por producir falsificaciones: "Es un fallo que ellos tienen. Falta por salir el juicio".

Además, también le ha reconocido una vecina, quien tenía su teléfono y además admite que trabajaba en la nave con los perfumes falsos: "La gente puede decir lo que quiera. Yo tengo mi abogado. Si quiere habló con él y ya está. No tengo más palabras ni nada más que hablar contigo".