Una chica hace la dieta keto durante tres semanas y estos son sus resultados: "Me duele todo el cuerpo"

Ana Paula es una auxiliar de enfermería que ha decidido someterse a la dieta keto. La mujer comenzó a hacer dieta a los 12 años y, actualmente, pesa 142 kilos. "Quiero poder subir escaleras sin morirme al llegar al final", manifestaba Ana Paula ante Equipo de Investigación en 2022. Como ella, un administrador de fincas también manifestaba su decisión de someterse a esa popular dieta. En su caso, su peso era de 95 kilos. Nunca había hecho dieta y esta sería su primera vez.

La dieta, en ambos casos, sería supervisada por el dietista Rubén Bravo. Ana Paula quería perder 20 kilos mientras que el segundo paciente pretendía perder seis. La primera paciente se someterá a la llamada 'keto sucia' en la que se permite tomar alimentos grasientos como queso, solomillo o chorizo. "Parece curioso, normalmente las otras dietas lo que hacen es quitar grasas", comentaba Ana Paula. "El 70% de tu dieta, las calorías aportadas, va a ser en base a la grasa", explicaba el dietista.

Como explicaba Bravo, lo importante de la dieta es "entrar en cetosis". Como explicaba, "el organismo funciona, principalmente con glucosa y, cuando se acaba, el cuerpo entra en emergencia y empieza a tirar de las reservas de grasa". "Se empiezan a generar unos cuerpos cetónicos que son bastante ácidos y que se van a eliminar, principalmente, a través de la orina", añadía el dietista. Rubén entregaba a la chica unas tiras reactivas para así medir la concentración de cuerpos cetónicos en la orina.

La joven, al quinto día, comenzaba a manifestar los primeros síntomas de la dieta. "No soy capaz de levantarme de la cama", afirmaba, "he dormido fatal y me duele todo el cuerpo". En cuanto al segundo paciente, afirmaba que había tenido un "domingo bastante cansado" pero no tenía ni dolor de cabeza aunque si molestias estomacales.

"Lo único que me pide el cuerpo es cama porque pasé muy mala noche, me desperté como cuatro o cinco veces, dolor de cabeza...", añadía Ana Paula. El dietista indicaba que esos síntomas aparecen cuando se empieza a entrar en cetosis. "El cuerpo empieza a generar todas las toxinas a través, en este caso, del consumo de grasas", indicaba Bravo.

Tras 20 días de dieta, ella había logrado perder medio kilo. "Has perdido 3,700 kg de grasa", añadía el dietista, "casi una talla de pantalón". Además, habían empeorado datos como el nivel de azúcar o todos los factores hepáticos. Ana Paula era muy clara: "No volvería a hacer la dieta keto, no me compensa, no he perdido los kilos que tendría que haber perdido".

