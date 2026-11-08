"Asómate, hijo, que esto es Halloween": el decapitador de Huelva se paseó con una cabeza humana en una bolsa por Huelva

"Muchos niños salieron alarmados llamando a sus padres para contarles que había un hombre con una cabeza en una bolsa y la gente no se lo creía, pensaba que era una broma de Halloween", señala un testigo.

El 31 de octubre de 2020 las calles de una barriada de Huelva se llenaron de familias disfrazadas y dispuestas a pasar una tarde 'de miedo' por la celebración de Halloween. Sin embargo, entre ellos caminaba un hombre que no llevaba ningún disfraz, pero sí una bolsa de plástico en la mano: dentro llevaba una cabeza humana.

Equipo de Investigación analizaba este octubre el caso y hablaba con algunos de los testigos que vivieron. "Mi hija se acercó y me dijo que había un tío con una bolsa y una cabeza dentro", cuenta un hombre a Equipo de Investigación, mientras que una mujer recuerda: "Se lo estuvo enseñando a un niño con una señora y le decía: 'Asómate, hijo, que esto es Halloween".

Así, el hombre "paseó con la cabeza por todo el barrio". "Muchos niños salieron alarmados llamando a sus padres para contarles que había un hombre con una cabeza en una bolsa y la gente no se lo creía, pensaba que era una broma de Halloween", señala un testigo al respecto.

Un vecino consiguió fotografiar al hombre de la bolsa, mientras que otro decidió seguirlo. "Lo miré fijamente y me hizo como guiño, en plan broma, (...) y a lo lejos vi que ese hombre le enseñaba la cabeza a un marroquí, y ese chaval se asustó", recuerda el testigo ante Equipo de Investigación.

Manuel Jesús confesó ante el juez que mató y decapitó a Cándido Romero, un amigo de la infancia, tras pasar la tarde juntos "tomando cerveza, estupefacientes y fumando crack". Finalmente, fue condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Cándido y la profanación de su cadáver.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de este mes de octubre de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.