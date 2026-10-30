La sobrecogedora confesión del 'decapitador de Halloween' ante el juez: "En prisión comí un trozo de carne con 'Te amo, mamá"

Manuel Jesús reconoció ante el juez que no era la primera vez que decapitada a una persona. "Donde estuve es matar o morir. Es un ritual que te obligan a hacer", señaló, en referencia a su estancia en una cárcel de México.

Manuel Jesús, conocido como 'El decapitador de Halloween', fue condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Cándido y la profanación de su cadáver. Durante el juicio, Manuel afirmó que intentó reanimar a Cándido tras golpearlo, asegurando que no tenía intención de matarlo, pero no llamó a emergencias porque "no estaba en condiciones". Al ser cuestionado sobre si era la primera vez que decapitaba a alguien, admitió que no, indicando que había decapitado a dos personas. Además, mencionó haber consumido carne humana en prisión.

Manuel Jesús, también conocido como 'El decapitador de Halloween', aseguró en el juicio que intentó reanimar a Cándido tras golpearlo fuertemente ya que, afirmó, en ningún momento quiso matarlo. Sin embargo, no llamó ni al 112 ni a la Policía porque, expresó, "no estaba en condiciones de llamar a nadie".

Al ser preguntado sobre si era la primera vez que decapitada a una persona, 'El Mexicano' reconoció que no lo era. "Era mi cabeza o la de él", señaló, tras lo que indicó que decapitó a dos personas. "El último trozo de carne que me comí en prisión tenía un tatuaje que decía 'Te amo, mamá".

Tras tres sesiones de juicio, el jurado emite su veredicto. Así, Manuel Jesús es condenado a 21 años y cinco meses de prisión por el asesinato de Cándido y la profanación de su cadáver.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.