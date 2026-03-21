Así reacciona la hermana de Esther López al ver el interrogatorio a Óscar por su muerte: "Venga, por favor"

Inés López, hermana de Esther, que no se cree la versión de Óscar, el acusado: "Has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez. Delante de mis narices".

Equipo de Investigación reconstruyó las piezas del caso de Esther López, la mujer de 35 años que apareció muerta en una cuneta de Traspinedo. David del Olmo, perito informático forense, explicó en el vídeo principal de esta noticia lo que dicen las antenas de telefonía y las conexiones bluetooth de su móvil sobre Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther.

El experto también señaló que el móvil de Esther López entró "en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y que se mantuvo así "entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en 'modo avión' el teléfono de Óscar". No obstante, Óscar lo negó ante la jueza firmando que nunca ponía "el móvil en 'modo avión'".

"Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez. Delante de mis narices", afirmó tajante Inés López, hermana de Esther, que no se creía la versión del acusado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.