Vive en Puerto Serrano, es la hermana de 'El Piño', la tía de 'El Patrón'. Equipo de investigación le preguntaba por el Porsche Panamera de su sobrino y ella afirmaba que el coche era suyo, como recogió en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Tengo tres pagas", argumentaba para justificar que el vehículo de alta gama estuviera a su nombre, y añadía: "Mi marido cobra 504 euros". Sin embargo, evitaba contestar cuando le preguntaban sobre la cantidad que pagó por él.

"Lo vi barato, me gusto y lo compré", explicaba, y relataba que a pesar de no tener carné de conducir, podía "meter un chófer" para que la llevara. "Hicieron el trato mis hermanos, no lo hice yo", comentaba, que señalaba que ella se limitó a firmar el papel en la compra del vehículo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.