Hoy, Equipo de Investigación estrena 'La boda mortal' para reconstruir el atropello que dejó cuatro muertos en Torrejón de Ardoz

Equipo de Investigación estrena el reportaje 'La boda mortal' para reconstruir qué ocurrió en el atropello que dejó a cuatro muertos y cómo fue resuelto. Este viernes, a las 22:30 horas en laSexta.

Tres años después del atropello múltiple en una boda en Torrejón de Ardoz, Equipo de Investigación reconstruye por primera vez de forma completa qué ocurrió aquella noche. El programa analiza las pruebas clave del juicio y confronta las versiones que durante años marcaron el caso.

El 6 de noviembre de 2022, una boda celebrada en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz terminó en tragedia cuando un vehículo embistió a los asistentes, causando la muerte de cuatro personas y dejando a otras nueve gravemente heridas. En las horas posteriores al suceso, la confusión marcó el relato de lo ocurrido. Se habló de enfrentamientos, de disparos y de una posible huida desesperada.

Ahora, tras el proceso judicial celebrado en 2025, Equipo de Investigación reconstruye minuto a minuto lo sucedido a partir de testimonios, imágenes y pruebas técnicas analizadas durante el juicio. El reportaje explica el recorrido del vehículo, la ausencia de frenada y el papel determinante de las cámaras de seguridad.

El programa también confronta la versión del acusado con las conclusiones periciales que llevaron al jurado a descartar el “miedo insuperable” y a dictar una de las condenas más duras impuestas por un jurado popular en Madrid. Además, el reportaje aborda el impacto que el atropello ha tenido en las víctimas y sus familias, así como en el entorno del condenado.

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