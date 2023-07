Maje le fuel infiel a Antonio Navarro antes de la boda. Pero también después. Así lo desvelan las conversaciones que mantuvo con su amante, Salva, a las que tuvo accedo Equipo de Investigación en 2018. Ambos llegaron a desearle la muerte al ingeniero. "Me satura. Le odio. Quiero que se muera", expresó su mujer en uno de esos textos en los que le explicaba a su amante por qué no podía quedar con él para ir a ver una película.

"He tenido follón con Antonio. Van a operarle y quiere que esté con él. No puedo más", señaló. "Ahora mismo sería capaz de cualquier cosa", le respondía él. "Me maltrata, cariño", aseguraba ella. "Te juro que lo voy a matar", añadía él.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.