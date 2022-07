Equipo de Investigación analizó en 'la revolución de los súper' el fenómeno de los riders en las ciudades españolas, como mostró en un programa de marzo que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Como recoge el vídeo principal, un joven relata las pésimas condiciones de trabajo que tuvo cuando fue rider. "Por suerte ya no trabajo en esa aplicación, las condiciones laborales son las que son, te tratan peor que a un perro, en 8 horas no puedes mear, no tienes acceso al lavabo", asegura.

Además, Equipo de Investigación muestra cómo los riders llevan pedidos de alcohol a gente que los consume en la calle. "Yo servía alcohol a cualquier hora, no hay control alguno, lo pedías y te llegaba", recuerda un exempleado.

El programa graba el comercio del que proceden las bebidas alcohólicas, que rechaza dar explicación alguna.

A lado, en el interior de una tienda tradicional, sus responsables explican que no pueden vender alcohol a partir de determinada hora porque se enfrentan a "una multa de 20.000 hasta 500.000 euros". "Estamos vendiendo super mal porque nos están quitando el negocio", denuncian.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.