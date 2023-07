La mayor cadena de tiendas de ropa de España, Inditex, denuncia a una de sus clientas de Zaragoza y el caso acaba en una sentencia pionera. La mujer termina condenada por un delito de estafa continuada, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón, analiza su 'modus operandi', que consistía en comprar ropa nueva y devolver la usada tras cambiarle la etiqueta.

"Lo más curioso es que ella sabía perfectamente que una serie de códigos que llevan las prendas de vestir dicen el color de la prenda, no tanto la ropa, sino el color. Cuando la dependienta utilizaba la pistola para hacer la devolución no había ninguna alarma porque salía un pantalón azul, sin embargo, no era ese pantalón azul", apunta Gabás.

"Los empleados tienen turnos, unas veces iría por la mañana, otras por la tarde... siempre iba a la dependienta de la tienda que estaba más atareada para que perdiera menos tiempo con ella", añade el periodista al tiempo que subraya que la devolución del dinero era con tarjeta.

Teresa Benito, exempleada de Inditex explica cómo actuaba la mujer. "A nosotros en caja, cuando hay una devolución, nos aparece la prenda en una imagen pequeña y nos tienen que coincidir los números de etiqueta con color y la talla", subraya.

La antigua dependienta destaca que "la etiqueta de la nueva la metía en la ropa vieja, que la devolvía y se llevaba el dinero".

La mujer de Zaragoza es condenada por un delito continuado de estafa a seis meses de prisión. Se le prohíbe la entrada en las tiendas durante un año y también debe devolver el importe de lo estafado, un total de 452 euros. Ella, sin embargo, solo admite que devolvió prendas usadas en alguna ocasión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.