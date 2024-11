El alcalde de Guadiana, 'caballero de honor' de la Fundación Franco por "defender" el nombre franquista del pueblo

En 1950, 276 colonos enviados por el régimen de Franco se asientan en Guadiana del Caudillo, un pueblo extremeño de la zona de Badajoz. El nombre de la localidad se mantuvo durante años tras la dictadura, incluso tras una votación en 2012 en el pueblo, hasta que en 2020 se quedó en solo Guadiana tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

El alcalde del pueblo, Antonio Pozo, luchó sin éxito para mantenerlo pese a la ley y reconoce que gastó 20.000 euros de las arcas públicas en contratar a un abogado de la fundación para llevar el caso: "Yo contraté a Santiago Milans del Bosch (que también lleva los temas legales de la fundación) y que era el despacho suyo de abogado. Gasté los honorarios (20.000 euros) que tenía el bufete".

Una defensa que le llevó a recibir el premio 'caballero de honor' de la Fundación Francisco Franco en 2016, aunque él dice no sentirse orgulloso de ello: "No me siento orgulloso del premio. Me lo dan y punto. Ni me siento orgulloso ni me dejo de sentir orgulloso, porque muchas veces me lo dan por mi trabajo, por lo que hago. Supuestamente era por intentar precisamente eso, defender el nombre del pueblo".

Y, desde la oposición, critican tanto su defensa del nombre franquista como de los gastos que conllevó. Francisco Moreno, concejal del PSOE, así se lo hace saber a Equipo de Investigación: "En los procesos judiciales gastó 20.000 €. Pero a todo ese dinero hay que añadirle más dinero. Los viajes que daba Antonio Pozo Pitel a la Fundación Francisco Franco, al hablar con los abogados, una comida que le invitó en el Hotel de los Arcos, en Madrid, también regalos que le hacía como dos o tres jamones que costaron también 200 y pico de euros de pata negra".