Equipo de Investigación descubría varias casas a la venta en la calle donde se asentaba el clan de 'Los Piños' en la localidad gaditana de Puerto Serrano. Se ofertaban casas desde 17.000 euros por viviendas de 120 metros cuadrados, como recogió en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Desde una inmobiliaria, señalaban que era un barrio "muy conflictivo", donde los propietarios "están cambiando constantemente la cerradura porque se meten okupas" y "por eso ponen el precio tan bajo, a ver si consiguen venderlas", contaba. Además, relataba que una compañera suya intentó hacer una visita por la zona pero no se atrevió.

Otro agente inmobiliario explicaba que la Policía había hecho redadas allí porque utilizaban los pisos para "hacer plantaciones de marihuana" e indicaba las dificultades que encontraba para hacer su trabajo en el bario, ya que "los vecinos no quieren que entren otros que no sean vecinos de ellos": "La última vez que fui me enseñaron una escopeta".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.