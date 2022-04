Mientras en la alfombra roja de los Goya todo son halagos, en las redes sociales se celebra un festival del odio. Joaquín Reyes fue uno de los presentadores más criticados por los 'haters' en redes sociales. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, entrevistamos al cómico para que nos cuente su experiencia tras participar en la gala del cine español.

Sin embargo, la entrevista empieza un tanto accidentada: "¡Adiós! Madre mía, que me cargo la petaca, me cargo la petaca", dice Reyes con un tono con el que imita a Gloria Serra, tras lo que bromea: "Que te quería tocar un poco el lomo y no sabía cómo hacerlo; un sueño cumplido, otro más".