La madrugada del 13 de enero el rastro de Esther López se pierde en Traspinedo, Valladolid. Comienzan a partir de entonces días de agónica búsqueda de la joven, aunque los investigadores no logran resultados. Finalmente, el 5 de febrero un senderista encuentra el cuerpo sin vida del joven tendido en un lugar que previamente había sido rastreado. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Horas después de la desaparición de la joven, su amigo Óscar abre con puntualidad el negocio familiar en el que trabaja desde hace cinco años. Él declara que pasa toda la mañana trabajando en su agencia de viajes.

No obstante, según indica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJ, "va esa mañana a trabajar, pero hace varias cosas: realiza dos llamadas al teléfono antiguo de Esther, un teléfono que Esther ya no usa porque ha cambiado de número. ¿Por qué hace esas llamadas? ¿Se confundió?".

Cuando la jueza del caso le preguntó sobre ello, él se limitó a decir que no recordaba nada.

A mediodía, Óscar sale de la agencia y le envía un mensaje a su exmujer diciendo que va a cambiar un pantalón a una tienda. No obstante, su móvil registra el verdadero destino de Óscar.

"La Guardia Civil interroga a la exmujer y la exmujer había indicado que era muy difícil que Óscar estuviera cambiando un pantalón porque nunca se perdía una siesta", apunta Francisco Pérez.

"Óscar se da cuenta de que le han pillado en renuncio y reconoce que ha ido a Traspinedo, cuenta que ha ido a la casa a limpiar colillas que había dejado porque a sus padres no les gustaba que dejara colillas y cosas de este tipo", añade el criminólogo.

Una hora después, tres cámaras de seguridad registran un vehículo similar al de Óscar en un lavadero durante 17 minutos. Además, su teléfono móvil le sitúa en ese lugar. A pesar de ello, Óscar negó haber lavado su coche.

Guillermo Ruiz, abogado de la familia de Esther López cuestiona las palabras del amigo de Esther López: "Él niega que haya limpiado el coche, a pesar de que tenemos la certeza de que lo ha hecho y que su coche, en el momento en el que se analiza por primera vez, en que se procesa, está limpísimo. No hay restos prácticamente de nada, no hay ni un pelo natural, ni artificial de la vestimenta de Esther, o de su propio cabello. Si decides afirmar que no lo has lavado nunca, no tiene explicación por qué está tan limpio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes